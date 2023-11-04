Эмбиид рад за обмен

Центровой «Филадельфии Сиксерс»«Я рад, что ситуация разрешилась, и я рад прежде всего за него. Он хотел, чтобы это произошло. Это часть бизнеса. Я рад за него. Я надеюсь, что ему представится шанс добиться успеха, заработать много денег, играть в хороший баскетбол и иметь способ побеждать. Надеюсь, что мы встретимся в финале НБА, только мы там выиграем, а не проиграем. Но я рад за него. Он получил то, что хотел», — приводит слова Эмбиида Hoopswire

. Напомним, по итогам обмена «Филадельфия» получила форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев

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