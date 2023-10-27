Электронные паспорта не могут начать выдавать из-за технических проблем

В МВД заявили, что нет технической возможности выдавать электронные паспортаПока нет технической возможности выдачи электронных паспортов в России.

Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции МВД РоссииЗакон по выдачи электронных паспортов уже в действии, но возможности, именно технической, пока нет.— сказала Казакова в эфире телеканала «Россия-24».Электронный паспорт должен был представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

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