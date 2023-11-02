Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены.

В своем YouTube-канале аналитик подчеркнул, что у киевского режима уже не осталось резервов, однако украинский лидер Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание». «Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены», — резюмировал он.

По мнению эксперта, провал ВСУ неминуем в силу того, что украинские военные уже бросают немецкие танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Украине ракеты. Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу следует признать, что у Украины нет шансов на победу, и прекратить оказывать киевскому режиму военную и финансовую помощь. headtopics.com

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