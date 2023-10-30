Президент Украины Владимир Зеленский теряет свою популярность на Западе. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном 25 октября.

«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», — сказал он. Риттер подчеркнул, что Зеленский является актером, а не лидером. В момент начала конфликта на Украине ему написали сценарий, согласно которому он действовал. При этом ничего уникального в образе украинского лидера не было, добавил бывший разведчик.

Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов 28 октября Риттер заявил, что Вашингтон не сможет спасти Киев от поражения в конфликте. Он объяснил, что американское правительство не способно одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. В тот день он также сообщил, что российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ. headtopics.com

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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