Экс-волонтера штаба Навального приговорили к восьми годам колонии из-за комментариев в телеграм-канале издания Znak.com «Невероятное свинство и извращение сознания». Путин снова обвинил Запад в попытках «раскачать Россию» еврейскими погромамиУмер советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег ПротопоповУчредитель: TVR Studios B.V.

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TVRAIN: Экс-волонтера штаба Навального приговорили к восьми годам колонии из-за комментариев в телеграм-канале изд...Второй западный окружной военный суд приговорил Александра Струкова, бывшего волонтера и фотографа московского штаба Навального, к восьми годам лишения свободы из-за комментариев в телеграм-канале издания Znak.com. Об этом пишет «Первый отдел».

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MEDUZAPROJECT: Бывшего фотографа штаба Навального приговорили к восьми годам колонии по делу о «призывах к терроризму» в комментариях в телеграме — MeduzaСуд в Москве приговорил бывшего волонтера и фотографа московского штаба Навального Александра Струкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей по делу о «призывах к терроризму», сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

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LENTARUOFFICIAL: В ДНР командира ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителяВерховный суд ДНР приговорил к 20 годам лишения свободы командира Вооруженных сил Украины Артура Пустовойта, застрелившего мирного жителя Мариуполя. По данным прокуратуры, в марте 2022 года 29-летний командир заметил жителя Мариуполя и прицельно выстрелил в него из автомата. От полученного ранения мужчина скончался.

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MKOMSOMOLETS: Прокуратура Москвы предъявила обвинение в мошенничестве блогеру ШабутдиновуПрокуратура Москвы сообщила в своем Телеграм-канале, что 32-летнему блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье 'мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном...

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LENTARUOFFICIAL: Россиянина приговорили к 10 годам колонии за расправу над бывшей женойВ Башкирии суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 38-летнего Алика Махиянова, обвиняемого в истязании бывшей жены и расправе над ней. Во время заседания мужчина свою вину не признал. С декабря 2020 года по август 2022 года Махиянов систематически избивал и оскорблял женщину из-за ревности.

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LENTARUOFFICIAL: Издателя «Медиазоны» Верзилова приговорили к 8,5 годам колонии за фейки об армииБасманный суд Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) к 9 годам колонии общего режима. Верзилова признали виновным в распространении фейков о российской армии.

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