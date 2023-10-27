Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полному уничтожению ВСУ

"Они могут сделать это сейчас с большим размахом", - сказал эксперт, объяснив, что у ВСУ практически не осталось авиации.

Он также отметил, что многие украинские пилоты отказываются взлетать из-за эффективных действий в зоне проведения спецоперации российских сил противовоздушной обороны.Ранее он отмечал, что в США не понимают, как России удалось выстроить такую эффективную систему ПВО в зоне боевых действий, с помощью которой за неделю было сбито более 20 самолет.

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