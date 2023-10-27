Экс-футболист Алиев заявил, что с удовольствием убивал бы русских

, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о своей готовности «с удовольствием стрелять в русских», а также резко раскритиковал за поддержку СВО собственного отца, живущего в Курске.(физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Алиев, родившийся в Хабаровске и позднее живший в Курске и Москве, заявил, что прекратил общение с собственным отцом из-за того, что тот поддерживает проведение СВО.

«Первое время я переживал за своих родителей, очень переживал. То, что я здесь, я воюю за Украину, они живут там в России, в Курске. Но мой отец, военный мне сказал 28 февраля: «Сын, послушай меня, русские солдаты пришли вычищать нацизм». Я ему сказал: «До свидания, больше я с тобой общаться не хочу»,, который продолжает работу в России и воздерживается от заявлений об СВО.

«Может быть, встретимся, и я бы его с удовольствием зарезал. Я думаю, что эта встреча будет. Обидно, что это произойдёт где-то за границей. И я знаю прекрасно, что я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал!»Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Выступал за московский «Локомотив», киевское «Динамо» и ряд других клубов. headtopics.com

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