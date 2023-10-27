Экс-игрок «Химок» рассказал, как Юран хотел отстранить его от работы с командой

Защитник клуба «Пари Нижний Новгород»«Получилось так, когда он пришёл в «Химки» в первый раз, скажем так, он отправил меня в отставку. В прямом смысле. Наши взаимодействия как тренера и игрока именно так начинались. Меня попросили, скажем так. Но я продолжал тренироваться и через тренировочный процесс смог доказать тренеру обратное. И всё кардинально перевернулось. Может быть, это вопрос мотивации. Он всё пытается вытащить из игрока. Это его надо спрашивать.

Этим летом из «Локомотива» было несколько звонков. И из Самары пару раз звонили. Но «Крылья» были в раздумьях, а с «Локо» нужно было решать здесь и сейчас. А у меня не было ещё договора о расторжении с «Химками», так как вопрос с московской командой быстро закрылся», — сказал Тихий в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

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