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Экс-генменеджер «Уорриорз» Майерс рассказал, как однажды покинул матч финальной серии НБА

 / Источник: championat

Телевизионный эксперт Боб Майерс рассказал, что за время работы на посту генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» лишь однажды покинул матч финальной серии НБА.

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championat

Телевизионный экспертрассказал, что за время работы на посту генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» лишь однажды покинул матч финальной серии НБА. Это произошло из-за чрезмерного эмоционального напряжения.

«Я горжусь тем, что никогда… Хотя, думаю, что один раз за 12 лет я всё-таки покинул матч. Для меня игра была слишком эмоциональной. Кажется, это была финальная игра в Окленде. Я не горжусь этим, но уверен, что генеральные менеджеры смогли бы меня понять. Некоторые генеральные менеджеры делают это постоянно», — сказал Майерс в подкасте The Woj Pod.

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