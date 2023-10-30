Экс-разведчик Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестанет быть главной звездой для Запада. Об этом он сказал в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По мнению Риттера, Зеленский - актер, а не лидер. Его образ был создан по определенному сценарию в начале конфликта. Однако теперь Запад начинает забывать об украинском президенте. Эксперт назвал Зеленского трусом и предположил, что все устали «наблюдать за этим шоу». По его словам, украинского лидера либо убьют, либо заменят.

Ранее Риттер заявил, что Соединенные Штаты поставили крест на Украине. Он считает, что об этом свидетельствует первая речь вновь избранного спикера палаты представителей Майка Джонсона.

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