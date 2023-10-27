Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Власти Соединенных Штатов не могут понять, как Вооруженным силам России удалось сбить 24 самолета украинской армии в зоне проведения специальной операции, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты «наблюдают за всем», заполняя небо радарами и комплексами радиообнаружения и наведения. Однако даже это не позволяет им понять, что происходит. Зато «русские знают», отметил Риттер.

«Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (ВСУ) сбиваются», — заявил экс-разведчик.

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