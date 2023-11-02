Как отметил политик в видеоролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), после этого розыгрыша было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства смогли обойти и взломать пранкеры.

«Ещё более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте»,Он пояснил, что действующая премьер-министр в разговоре с пранкерами дала совершенно отличное от высказываемого ею итальянской общественности описание конфликта, признав, что не видит выхода из украинского кризиса, кроме переговоров.

Бывший глава правительства добавил, что при этом Мелони продолжает поставки Киеву оружия и добивается военной эскалации конфликта, говоря в то же время, что выход можно найти только с помощью переговоров. headtopics.com

«Но прежде всего, она признаёт, что ещё не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая, наконец, предложит решение путём переговоров»,При этом она заявила, что готова продолжать поддержку Киев и добавила, что украинцы, по её мнению, должны продолжать героизацию Бандеры.

Кроме того, глава правительства Италии пожаловалась на ситуацию в области миграции, которую назвала очень сложной. Она добавила, что из-за этого в стране гуманитарная и логистическая ситуация тоже довольно сложная, а также допустила, что поток беженцев может увеличиться. headtopics.com

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