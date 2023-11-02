Экс-советник Пентагона Макгрегор: с Зеленским на Западе покончено

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Запад презирает президента Украины Владимира Зеленского, с ним покончено. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», - сказал он. Макгрегор подчеркнул, что Киев практически проиграл в конфликте с Москвой. По словам эксперта, Украина понесла колоссальные потери, а Зеленский стал посмешищем в глазах партнеров.

Бывший советник предположил, что Запад продолжит финансовую поддержку киевского режима до предстоящих президентских выборов. Так западные страны планируют поддерживать образ Украины, которая якобы способна продолжать борьбу, уверен Макгрегор. headtopics.com

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как украинская армия не может добиться прорыва в зоне боевых действий.

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