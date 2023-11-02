Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Западе презирают Зеленского

По его словам, в настоящий момент над Зеленским глумятся, украинский лидер стал объектом презрения.

«С Зеленским покончено. Скоро он улетит на одну из своих вилл, расположенных в Майами или Венеции. Вооружённые силы Украины уже практически проиграли конфликт против России. Украинская армия понесла большие потери и дышит на ладан», - отметил Макгрегор.

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