Экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед»

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг худших трансферов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в истории. Список доступен на сайте издания.

Худшим переходом клуба стал трансфер португальского нападающего Бебе. Второе место занял переход французского полузащитника Поля Погба. Замкнул топ-3 трансфер камерунца Эрика Джемба‑Джемба. Всего в списке значится 32 фамилии, также в рейтинг вошел бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, занимающий 21‑е место.Ранее «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 60 лет.

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