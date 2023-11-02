Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Украина может лишиться еще пяти областей, если российская армия продолжит свое наступление. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.

Он отметил, что очередной полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может образоваться под Купянском в Харьковской области. Тогда украинские войска будут вынуждены либо отступить, либо бросить дополнительные подразделения на защиту данного участка с других направлений. Во втором случае для ВС РФ откроются новые участки для наступательных операций.

«Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России», – считает военный эксперт. headtopics.com

Риттер обратил внимание, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уже начал готовить американцев к ряду важных событий на поле боя, которые складываются в пользу Москвы. Оцените материал Оставить комментарий (0) конфликт на УкраинеВС РФСкотт РиттерУкраина

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