Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Украинский президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ под давлением со стороны Запада и националистов, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-морпех напомнил, что после прихода к власти Зеленский обещал добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины в ходе переговоров с РФ. Однако эти обещания не устроили украинских националистов.

«Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: "Видишь вон то дерево? Вот на нем ты и будешь висеть, если заключишь мир»», — заявил Хо. headtopics.com

Он отметил, что Запад также добивался от Зеленского отказа от заключения мирных соглашений с Москвой. По словам экс-морпеха, украинский президент поддался давлению, согласившись с требованиями националистов и Запада. В настоящее время Зеленский, как считает Хо, лишь способствует ухудшению положения населения Украины, все сильнее ввергая его в заведомо проигранный конфликт.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт фактически проигран Киевом, а Зеленский стал объектом презрения на Западе.

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