Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является «провалом планетарного масштаба», заявил бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Движение пяти звезд».

Свое мнение политик высказал на видео, опубликованном в соцсетях. Он признался, что ему было неприятно узнать о возможности взлома протоколов безопасности правительства таким образом. Больше всего, отметил Конте, смущение вызвало содержание разговора.

По словам экс-премьера, Мелони призналась в неспособности справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю и в провале соглашения с Тунисом, которое направлено на остановку этого потока. «Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годы», — сказал Конте. headtopics.com

В тексте, который сопровождает видеозаявление политика, он указал на то, что Мелони также «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». «Она продолжает бесконечно отправлять оружие Украине и добиваться этой военной эскалации, но сама показывает, что осознает необходимость найти выход путем переговоров, которые защитят интересы обеих сторон. Но прежде всего она признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая наконец предложит решение путем переговоров.

Напомним, что Вован и Лексус поговорили с Мелони на днях, представившись одним из высокопоставленных африканских чиновников.

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