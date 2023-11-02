Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с пранкерами

«Было неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом. Но содержание этого разговора смущает меня еще больше», — заявил Конте.

Политик уличил Мелони в том, что ее оценка конфликта на Украине, высказанная пранкерам, расходится с той, которую она представляет публично. «Наша премьер описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», — отметил Конте.

По его словам, Мелони не нашла в себе смелости обсудить альтернативную позицию Италии, которая заключается в проведении переговоров, за что вынуждены расплачиваться европейцы и украинцы. Рим на каникулы: зачем премьер Италии приехала в Вашингтон И почему во главе угла переговоров с Байденом оказался Китай Ранее, 1 ноября, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексеей Столяров (Лексус) провели разговор с Мелони от лица африканского чиновника. Она признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины ничего не изменило и многие устали от конфликта в стране. headtopics.com

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