Ранее российские пранкеры созвонились с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Они обсудили миграционную политику и ситуацию на Украине.
Джузеппе Конте в социальных сетях раскритиковал правительство за ненадежные протоколы безопасности, которые удалось «обойти и взломать таким вопиющим способом». Но еще больше его смутило содержание разговора.
Экс-премьер Италии отметил, что Мелони описывала российско-украинский конфликт совсем не так, как ранее в парламенте. Она признала, что не видит другого выхода, кроме переговоров. Джузеппе Конте считает, что российским пранкерам глава правительства раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам. headtopics.com
Премьер Италии считает, что Украина имеет право на героизацию БандерыДжорджа Мелони пообщалась с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Прочитайте больше ⮕
Премьер-министр Италии обсудила конфликт на Украине с российскими пранкерамиПремьер-министр Италии Джорджа Мелони, сама того не ведая, обсудила украинский конфликт с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленными чиновниками из Африки Прочитайте больше ⮕
Мелони призналась пранкерам, что контрнаступление ВСУ провалилосьПремьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Прочитайте больше ⮕
Премьер Италии обсудила с российскими пранкерами украинский конфликтПремьер Италии Джорджа Мелони обсудила с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) украинский конфликт. В беседе с политиком они представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Во время звонка Мелони признала, что контрнаступление ВСУ принципиально ничего не изменило. Прочитайте больше ⮕
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра ИталииПремьер-министр Италии Джорджа Мелони, считая, что беседует с одним из высокопоставленных африканских чиновников, признала, что контрнаступление... Прочитайте больше ⮕
Экс-судья Лапочкин: с Сёминым мне было проще всего. Он говорит всё, что думает о тебеБывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин высказался о взаимоотношениях с экс-наставником «Локомотива» Юрием Сёминым. Прочитайте больше ⮕