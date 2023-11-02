Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

Ранее российские пранкеры созвонились с Мелони, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Они обсудили миграционную политику и ситуацию на Украине.

Джузеппе Конте в социальных сетях раскритиковал правительство за ненадежные протоколы безопасности, которые удалось «обойти и взломать таким вопиющим способом». Но еще больше его смутило содержание разговора.

Экс-премьер Италии отметил, что Мелони описывала российско-украинский конфликт совсем не так, как ранее в парламенте. Она признала, что не видит другого выхода, кроме переговоров. Джузеппе Конте считает, что российским пранкерам глава правительства раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам. headtopics.com

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