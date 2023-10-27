Экс-игрок «Спартака» Павленко назвал клуб РПЛ, который проводит лучшую селекционную работу

Старший тренер московской «Родины» и бывший нападающий московского «Спартака»назвал клуб Российской Премьер-Лиги, который проводит лучшую селекционную работу, а также высказался по поводу того, что «Спартак» не привлекает своих игроков.

«Если брать с точки зрения игры и формирования состава, то лучшая селекция — это «Крылья Советов». Игроки перешли из «Чертаново» за своим тренером, работают. И видно, что есть результат. Плюс тренер работает долго по меркам РПЛ.

По поводу того, что «Спартак» не привлекает своих игроков, это вопрос всегда оставался и остаётся. Я даже вспомню наши годы, когда были талантливые игроки — Паша Погребняк, Самедов, Торба уходили. Кого-то оставляли, кого-то нет. Это видение тренера, руководства. headtopics.com

На каком-то этапе они понимают, что эти футболисты не могут, не будут конкурировать, не будут прогрессировать в «Спартаке». Тут много субъективных вариантов, на которые опираются руководители — человеческий фактор и вкусовщина. Это «Спартак», — приводит слова Павленко Legalbet.

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