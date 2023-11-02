Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд в составе «Ахмата»

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат», они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения военной операции на Украине. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на замкомандира отряда с позывным «011».

В «Камертоне» бывшими бойцами ЧВК являются командиры, бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы, заявил замкомандира отряда. По его словам, экипажи бронегрупп и артиллерии на 100% состоят из бывших сотрудников «Вагнера», штурмовые подразделения — ориентировочно на 60%, включая командиров, а остальные — «это пополнение».

1 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывшие медицинские работники ЧВК «Вагнер» перейдут в ряды подразделений «Ахмат».Ранее в Госдуме назвали слухом вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии. headtopics.com

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