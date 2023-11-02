Как сказал эксперт, подготовка боеспособной армии занимает от пяти до шести лет. При этом Киев был уверен в наличии у него достаточного количества подготовленных военнослужащих, подчеркнул он.

Однако, по словам Соскина, российские солдаты уже ликвидировали или ранили всех бойцов ВСУ с опытом. В связи с этим Украина объективно может не ждать хороших новостей с фронта. Бывший советник Кучмы указал, что провал украинских войск неминуем из-за регулярного уничтожения западных ракет Вооруженными силами РФ. Также на подобный исход конфликта влияет тот факт, что военные ВСУ начали бросать танки Leopard на поле боя.

В то же время Соскин обратил внимание на отсутствие у украинских войск каких-либо резервов. Но, несмотря на это, президент страны Владимир Зеленский продолжает отправлять граждан «на растерзание». «Если часть войск уже забрали с Южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия», — подытожил эксперт. headtopics.com

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