Экс-бойцы 'Вагнера' создали отряд 'Камертон' в составе спецподразделения 'Ахмат'

В составе чеченского спецподразделения "Ахмат" находятся бойцы отряда "Камертон", который был создан бывшими сотрудниками ЧВК "Вагнер". На данный момент они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил заместитель командира отряда с позывным "011".

Он рассказал, что бойцы сейчас отрабатывают задачи с применением FPV-дронов. Далее они будут выполнять задания с применением ствольной артиллерии и тяжелой бронетехники в виде танков и БМП-3. Замкомандира "Камертона" рассказал, что в составе подразделения не только экс-бойцы частной компании, но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы. Он подчеркнул, что экипажи бронегрупп полностью состоят из бывших бойцов "Вагнера".

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что бывшие медики ЧВК "Вагнер" пополнили ряды спецназа "Ахмат".

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