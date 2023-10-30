Экс-игрок «Сент-Этьена» Ларке о нападении на автобус «Лиона»: «Через год состоится Олимпиада, а мы не способны обеспечить безопасность. Мне страшно»

Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически»

Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?» Тренер «Бреста» о демонстративном праздновании Мбаппе: «Позор, лучшие должны быть выше этого. Соперника могут дразнить, это нормально – он звезда и самый опасный игрок» headtopics.com

Хавбек «Бреста» Маньетти о демонстративном праздновании Мбаппе: «Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с «Баварией» или «Реалом» «Понятия не имею, во что играет «МЮ». Они заканчивали с Магуайром, Эвансом и Регилоном в защите – смотрелось обескураживающе». Сэвидж про 0:3 в дерби

Чемпионат Франции. Матч «Марселя» и «Лиона» отменен, «ПСЖ» победил «Брест», «Монако» Головина уступил «Лиллю», «Гавр» Кузяева сыграл 0:0 с «Метцем»

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Экс-игрок «ПСЖ» — о нападении фанатов на автобус «Лиона»: через год будут ОИ. Мне страшноБывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Ларке высказался о нападении фанатов «Марселя» на автобус с футболистами и тренерским штабом «Лиона». Прочитайте больше ⮕

«Марсель» сделал заявление о нападении фанатов на автобус «Лиона»Пресс-служба футбольного клуба «Марсель» выступила с официальным заявлением по поводу нападения болельщиков на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕

Ловрен призвал правительство Франции принять меры после нападения фанатов на автобусЗащитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на инцидент в Марселе, где местные болельщики атаковали автобус команды. Прочитайте больше ⮕

– «Лион» перенесен. Автобусы гостей и их фанатов забросали камням, тренеру Гроссо рассекло лицо стекломПеред игрой 10-го тура автобус «Лиона» забросали камнями по пути на стадион «Велодром». Прочитайте больше ⮕

Министр спорта Франции прокомментировал нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕

Министр спорта Франции осудил нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕