Владимир Зеленский больше не может оставаться главной звездой на Западе. Так заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

Он считает, что Зеленский актер, а не президент Украины. После начала специальной военной операции (СВО) ему «написали» сценарий, по которому он работает все это время, уверен экс-разведчик. Риттер убежден, что на Западе уже начинают забывать Зеленского. Если раньше многие называли его героем, то теперь для них он трус. Политикам и простым гражданам надоело следить за шоу, в котором участвует Зеленский, заявил Риттер.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина в 2024 году может остаться без финансирования со стороны США и ЕС, что может стать причиной политического поражения нынешней власти.Ранее на Украине назвали решение США условием для визита Зеленского в Москву. headtopics.com

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