Экс-тренер GOATS Герасимов вошел в штаб Миллера в FC Bus

Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох»

«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ «2Drots ведут себя как «Реал», но «Реал» платит за лучших. Хочется, чтобы и в Медиалиге платили». Егоров об интересе 2D к Газданову

РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости Победы «Ман Сити» и «ПСЖ» в ЛЧ, 824-й гол Овечкина в НХЛ, конфликт «Реала» и «Барсы» из-за оскорбления Винисиуса, отстранение российских лыжников продлено и другие новости headtopics.com

Денис Давыдов выложил мем «мой ##» с Радимовым и написал, что ни разу не проиграл ему. Тренер напомнил о двух поражениях от «Зенита-2» «Абаскаль запорол идею участия сборной Медиалиги на прошлом Кубке РПЛ. Но сегодня он есть, а завтра может прийти Черчесов и сказать: «Давайте пацанов». Осипов о «Спартаке»

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