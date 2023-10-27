Эксперт рассказали о последствиях повышения ключевой ставки до 15%

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Десятниченко рассказал РБК, чего ждать от повышения ключевой ставки до 15%.

По его словам, рынки скорее всего не заметят повышения ключевой ставки, но возможен дополнительный негативный эффект в виде продолжающегося роста цены заимствований для экономики, бизнеса и государства.

«Депозитные ставки растут медленнее, чем и в предшествующих циклах повышения ключевой ставки. В экономике по-прежнему слишком высока рублевая ликвидность, поэтому сам рубль и все рублевые активы сейчас недооценены», — пояснил Десятченко.До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сказала, что ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции, готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для ее возврата к цели в 4%. headtopics.com

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