Эксперты рассказали о росте потребительского спроса в России

После сложностей, с которыми рынок столкнулся в прошлом году, потребительский спрос в России стабильно растет, рассказали 2 ноября ритейлеры и эксперты, опрошенные «Известиями».

«Самый заметный рост среди каналов продаж показывает онлайн-торговля. Прирост FMCG-продаж в интернете составил +32% в денежном и +31% в натуральном выражении. При этом почти все категории FMCG растут в онлайне двузначными темпами, в том числе непродовольственная группа и детское питание», — сказала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

В «Авито» также сообщили о росте интереса к бытовой технике и товарам для дома. Холодильники и морозильные камеры россияне покупали на 16% чаще, чем в январе, шкафы, комоды и стеллажи — на 12% чаще. Кроме того, по словам директора по доверию и безопасности «Авито» Андрея Рыбинцева, самой популярной категорией товаров на платформе в октябре стала женская верхняя одежда. headtopics.com

Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» «Ренессанс Банка» Ольга Конюшкова, согласно исследованию, в топ-5 источников счастья у россиян наряду с семьей, личной жизнью, друзьями и здоровьем, входит шоппинг.

Полные сети: интернет-торговля в России бьет рекорды Маркетплейсы набирают небывалую популярность Увеличение потребительских расходов населения приводит к росту доходов производителей за счет увеличения спроса на их продукцию, указала доктор экономических наук, профессор труда и социальных отношений Татьяна Гришина. headtopics.com

По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, потребительский спрос растет во многом потому что граждане доверяют правительству.

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