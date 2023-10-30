Эксперт Кудюкин подверг сомнению массовое повышение зарплат в стране

Любое повышение уровня доходов россиян, которое нам преподносится, как важный успех в экономике, радует ровно до того момента, пока какая-нибудь структура ни решится внимательно проанализировать вопрос. Вот тогда и выясняется, что желаемое часто выдается за действительное.
Но в этой благостной картине концы с концами не сходятся. Официально, по статистике, реально располагаемые доходы в третьем квартале нынешнего года выросли на 3% в годовом выражении, а зарплата на 8,5%. Однако недавний соцопрос показал, что почти у половины респондентов (45%) не хватает зарплаты на жизнь. А у 35% ее хватает тютелька в тютельку — только на самые основные нужды и чтобы не брать кредит в структурах микрозайма.
Так стоит ли ликовать по-поводу прошедшего повышения окладов? Напомним, что все работодатели, по закону, обязаны каждый год индексировать зарплаты наемным работникам. Потому, увеличение выплат никак не связано с конкуренцией между отраслями. Компании выполнили требования закона, причем не все и не в полной мере. headtopics.com
О зарплатных метаморфозах современного рынка, мы спросили .бывшего замминистра труда РФ, ныне профсоюзного деятеля Павла Кудюкина.- Не секрет, что работодатели всегда стараются сэкономить на зарплатах, - говорит он. - . Хотя они у нас и без того не самые большие. Да и в себестоимости продукции занимают скромное место - по разным отраслям и компаниям, при высоком уровне энерго- и материалоемкости, процентов примерно 20. Существенно меньше, чем в развитых странах.
- Но что такое повышение на 8-10%? Его и не заметишь, особенно на фоне нашей инфляции. Молодежь на завод за такие деньги работать не пойдет...