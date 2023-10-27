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Эксперт предупредил о нескором завершении наземной операции Израиля

 / Источник: Известия

Наземная операция Израиля в секторе Газа может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

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Известия

Об этом 27 октября «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя начатое Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширение наземной операции в секторе Газа.

«Могут возникнуть проблемы на северном направлении, там, где «Хезболла» . Если так, то это, на мой взгляд, закончится не скоро», — указал Дандыкин. Эксперт, говоря об атаках Израиля на подземные цели ХАМАС, также напомнил, что ЦАХАЛ рассматривает возможность затопления системы тоннелей палестинской группировки или заполнения нервно-паралитическим газом при содействии американских военных.

Всему свое бремя: грозит ли Израилю война на два фронта И станет ли наземная операция красной линией для боевиков «Хезболлы» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 октября объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он отметил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия. headtopics.com

В этот же день телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа ведутся танковые обстрелы и работает артиллерия. Жители сектора Газа рассказали телеканалу, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта. Al Arabiya также сообщил, что сразу несколько районов сектора Газа подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля.

Перед этим пехота, броневики и инженерные части израильской армии вошли на территорию сектора Газа, чтобы провести рейд против палестинского движения ХАМАС. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. headtopics.com

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