Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» 30 октября назвал такие заявления министра лицемерными, отметив, что страна продолжает поставлять вооружение Киеву.

«Мы знаем про то, как немецкая военная промышленность сейчас поставляет всё практически, что у нее есть, на территорию Украины, где идут боевые действия. И в этом отношении позиция министра обороны в общем-то выглядит вполне лицемерной, потому что именно от него зависят поставки вооружения военной техники, которую он определяет», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что такого рода заявления, вероятно, в большей степени делаются с внутриполитическими целями и задачами, которые обостряются с учетом значительных кризов, которые охватывают немецкую политику. headtopics.com

«Это связано и с достаточно активной радикализацией электората, который поддерживает партию «Альтернатива для Германии», и с появлением новых игроков на этом поле, но и одновременно с расколом среди тех политически сил, которые носят традиционный евроатлантический характер, именно в силу того, что сегодня они во многом обслуживают не интересы Германии, а интересы внешних игроков», — заключил Коньков.

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