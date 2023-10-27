Эксперт указал на колебание Нетаньяху на счет расширения операции в Газе

«Израиль, если быть откровенным, пока не расширяет. Идет разведывательная работа с помощью американских спецслужб. То есть американские, англо-израильские спецслужбы делают работу по, так сказать, подготовке к крупномасштабной операции в Израиле. Соответственно, сейчас происходит разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля прощупывают почву, ищут уязвимые стороны, как ввести основные силы израильской армии непосредственно на территорию Газы», — сказал он.

Мингалев отметил, что Нетаньяху не подписывает указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции. По словам эксперта, это говорит о колебаниях израильского премьер-министра. Мингалев считает, что на Нетаньяху оказывается давление со стороны правоэкстремистских кругов в Израиле. Однако он понимает, что эта операция не будет «легкой прогулкой», подчеркнул эксперт.

Всему свое бремя: грозит ли Израилю война на два фронта И станет ли наземная операция красной линией для боевиков «Хезболлы» Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия. headtopics.com

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также стало известно, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. Израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору. headtopics.com

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя начатое ЦАХАЛ расширение наземной операции в секторе Газа, в беседе с «Известиями» сказал, что она может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

Прочитайте больше:

Известия »

Израиль начинает наземную операцию в ГазеИзраиль начинает наземную операцию в Газе, сообщает ТАСС , ссылаясь на представителя армии. Прочитайте больше ⮕

Золото и нефть дорожают на бирже после сообщений об операции Израиля в ГазеЭто же касается меди и серебра. Прочитайте больше ⮕

NYT указала на сомнения Израиля по поводу начала операции в ГазеПолитическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа. Об этом 26 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на семь старших военных офицеров и трех израильских чиновников. Прочитайте больше ⮕

Израиль до сих пор не решился на проведение наземной операции в ГазеВласти Израиля до сих пор не решились на проведение наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на семь старших офицеров и трех чиновников. Как рассказал начальник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, армия подготовила «высококлассный» план наземного наступления. Прочитайте больше ⮕

NYT: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в ГазеИзраильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в секторе Газа, предложенный израильским командованием Прочитайте больше ⮕

NYT: Нетаньяху не подписал готовый план наземной операции в ГазеЖурналисты считают, что израильский премьер хочет получить единогласное одобрение членов чрезвычайного правительства. Прочитайте больше ⮕