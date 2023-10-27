Эксперт усомнился в переходе Израиля к наземной операции

«Сегодня появились сообщения о том, что Израиль перешел к наземной фазе операции в Газе. На самом деле, это далеко не так. По официальным сообщениям он провел ночные танковые рейды и использует осторожный подход — провести наземную операцию он не решается», — считает Тарасов.

Он отметил, что американцы посчитали, что ХАМАС достаточно подготовлен и может наносить ответные удары, несмотря на предыдущие 20 боев. Тарасов также указал на то, что ХАМАС предусмотрел ввод израильской армии в Газу и ответит Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израилю лучше начать размышлять о мирных переговорах» Пресс-секретарь ФАТХ Мунзир Хайек — о разрастании войны между ХАМАС и Израилем, участии РФ в роли посредника и гуманитарной катастрофе в секторе Газа Ранее в этот день военный эксперт, политолог Андрей Кошкин также отметил, что представители властей Израиля не могут не провести наземную операцию в секторе Газа, так как стали заложниками собственных обещаний и сообщений о том, что решат все вопросы с руководством палестинского... headtopics.com

В этот же день представитель палестинского общества Красного Полумесяца сообщил, что территория сектора Газа к этому моменту полностью отрезана от внешнего мира. По данным телеканала Al Arabiya, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.

25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке наземной операции в секторе Газа.

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