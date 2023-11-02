Эксперты прокомментировали возможное распространение конфликта между Израилем и ХАМАС

Так, например, «Ансар Аллах» (проиранская йеменская группировка хуситов) еще 31 октября запустила ракеты и беспилотники по территории Израиля, а это может повлечь за собой ответную реакцию Йемена, рассказали «Известиям» эксперты.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС В целом удары хуситов осуществлялись на протяжении всей последней недели, однако йеменская группировка ни разу официально не комментировала обвинения в свой адрес. Их признание, по сути, означает начало вступления еще одной прокси-силы Тегерана — наряду с ливанской шиитской партией «Хезболла» — в войну Израиля и ХАМАС.

«То, что Тегеран пошел на начало эскалации с территории Йемена, это некое послание Западу для решения сегодняшнего кризиса в секторе Газа. Они демонстрируют тем самым свою мощь и способность повлиять на регион Красного моря, который считается важной транспортной артерией мирового масштаба», — отметил эксперт по международным отношениям из Йемена Юсеф Мареаи. headtopics.com

Действия хуситов против Израиля, однако, могут вызвать ответную реакцию не только со стороны еврейского государства и США. Учитывая тот факт, что часть ракет, выпущенных из Йемена, по всей видимости, пролетают над воздушным пространством Саудовской Аравии, Эр-Рияд может начать предпринимать ответные меры.

«Речь пока не идет о нарушении перемирия между сторонами. Пролет ракет над территориями Саудовской Аравии, конечно, создает угрозу национальной безопасности страны, и по этой причине их перехватывают средства ПВО. С другой стороны, я не думаю, что Саудовская Аравия предпримет какие-то другие конкретные действия или начнет какую-то операцию в ответ на запуск ракет по Израилю», — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов. headtopics.com

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