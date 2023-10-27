Эксперты оценили перспективы установки самозапрета на выдачу кредита

При этом, оценивая инициативу, согласно которой в качестве идентификатора на «Госуслугах», где можно будет установить запрет, предлагает использовать не СНИЛС, а ИНН, эксперт отметил, что способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан.

«Использование самозапрета на выдачу кредита должно быть широкодоступно, поэтому способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан. Оценивать перспективы самозапрета пока рано, однако, дополнительный рубеж защиты от мошенничества в той или иной мере будет способствовать снижению его уровня. При этом необходимо, чтобы потенциальные заемщики осознавали, что они подвергаются рискам мошенничества», — сказал Пивень.

Директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев выразил мнение, что не так важна сущность идентификатора, как инструменты контроля и удобства его использования. «Удобство использования — необходимое свойство для возможности ставить запрет или снимать его быстро при необходимости. Контроль связан с корректным уведомлением банка о статусе клиента и митигацией рисков различных видов мошенничества: очевидных (кредит оформляется сразу после заявки на запрет) или неочевидных», — добавил он. headtopics.com

В свою очередь, директор департамента розничных рисков банка Зенит Александр Шорников сказал, что как СНИЛС, так и ИНН имеются у заемщиков, и они уникальны. При этом риски использования ИНН минимальны, добавил он.

Вам и не СНИЛСа: для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН Будет ли пользоваться спросом такой метод защиты от мошенников Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтении документ принят в октябре этого года. headtopics.com

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