Эксперт рассказал о роли ледокола «Иван Папанин» в защите Севморпути

Полярный округ: в составе Северного флота создадут общевойсковую армию Зачем российскую Арктику укрепляют танками и пехотой Так он прокомментировал информацию источников «Известий» о том, что Минобороны России приняло принципиальное решение о расширении времени присутствия российских кораблей в Артике и, в частности, в акватории СМП.

Дмитрий Болтенков напомнил, что Северный флот в последние годы регулярно проводит арктические экспедиции. «Группы кораблей совершают походы по СМП с заходом в важные порты и на острова. В этих экспедициях командование 14-й бригады накопило большой опыт действия в арктических широтах. Теперь наши противолодочные корабли смогут находится в северных широтах еще больше времени. Это поможет усилить контроль за акваторией Севморпути и прилегающими районами. Ледокол «Иван Папанин» специально разрабатывался для работы в арктических широтах», — отметил он.

Дмитрий Болтенков уверен, что ледокол «Иван Папанин» справится с задачей поддержки противолодочных кораблей, так как он специально разрабатывался для работы в арктических широтах. «Иван Папанин» — головной в линейке ледокольных сторожевых кораблей проекта 23550, его должны передать в состав флота в 2024 году. Корабли проекта 23550 предназначены для проводки судов во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных кораблей и судов. В их арсенале есть артиллерийская установка АК-176МА, также они могут нести ракеты «Калибр», а на борту может базироваться многоцелевой вертолет. headtopics.com

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