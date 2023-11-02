Эксперт предрек продолжение роста цен на новостройки в России

Основные ценовые изменения на рынке первичного жилья, по его мнению, уже случились. Застройщики пользовались ажиотажным спросом на новостройки, которые, в свою очередь, подстегивали новости о завершении в 2024 году ипотеки с государственной поддержкой и растущая ставка по кредитам.

По его словам, для отдельных рынков можно ожидать повышение цен в рамках 5-10% в течение ближайших шести месяцев. Но спрос будет снижаться, так как с сентября был поднят размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой. К тому же банки начали вводить надбавки по высокорискованным кредитам.

На «вторичке» ожидается стагнация, полагает Хорьков. И это начнет ограничивать возможности по продаже новостроек уже через 3-4 месяца.

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