Эксперт Дайнеко объяснила, как уход за детьми влияет на размер пенсии

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Уход за детьми приносит дополнительные пенсионные баллы каждый год, о чем в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Ольга Дайнеко.

По ее словам, уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет приносит дополнительно 1,8 пенсионного балла в год, за вторым — 3,6 балла, за третьим — 5,4 балла. Эксперт отметила, что прирост пенсионных баллов касается только родителей детей.

«Бабушка и дедушка могут оформить отпуск по уходу за ребенком и получать от работодателя выплаты, но это не будет влиять на размер их пенсии. То есть бабушке и дедушке пенсионные баллы начисляться не будут», — заявила она. headtopics.com

Дайнеко добавила, что количество пенсионных баллов напрямую влияет на размер пенсии. В следующем году необходимо набрать минимум 28,2 пенсионных балла, чтобы выйти на пенсию. Мать троих детей, взявшая отпуск по уходу за ними, может заработать дополнительно 10,8 балла. Таким образом, в 2024 году при соблюдении этих условий пенсия будет увеличена на 1436,94 рубля при оценке одного балла в 133,05 рубля.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об индексации страховых пенсий.

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