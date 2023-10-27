Эксперт Цыганов: субсидированная аренда может помочь льготной ипотеке

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Собрать необходимую сумму для первого взноса по ипотеки позволит механизм субсидированной аренды жилья. Об этом заявил эксперт завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в ходе встречи экспертного клуба «АиФ.Медиа» — совместного проекта ИД «Аргументы и Факты» и Финансового университета при правительстве РФ.

«Такой механизм поможет еще и обелить рынок аренды. По сути, это будет альтернатива льготной ипотеке. В регионах накопилось много жилья, на которое есть покупатели, но у них не хватает накоплений для первого взноса. Эту проблему надо решать», — заявил Цыганов.

Предполагается, что сумма, соответствующая арендной плате, будет перечислена на эскроу-счета, объяснил эксперт. Как только она окажется достаточной для первоначального взноса на покупку квартиры, человек сможет купить свою квартиру, решить жилищную проблему и затем уже расплачиваться с банком. Ранее стало известно, что Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых, указав на сохранение инфляционного давления. headtopics.com

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