Эксперт прокомментировал объявление армии Израиля о «расширении действия наземных сил»

«Как бы ни было сложно, но нынешнее военно-политическое руководство Израиля — заложник тех сил в стране, которые требуют проведение наземной операции, уничтожения ХАМАС, освобождения заложников», — сказал он.

По словам Кошкина, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие представители власти стали заложниками собственных обещаний о том, что они решат все вопросы с руководством ХАМАС и освободят заложников.

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