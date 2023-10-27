Эксперт Абрамова: риски при ипотеке есть и у банка, и у заемщика

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Ипотечное кредитование без должной ответственности со стороны банка, заемщика и государства может привести к трагедии — экономической или социальной. Об этом заявила руководитель департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова в ходе второй встречи экспертного клуба «АиФ.Медиа» - совместного проекта ИД «Аргументы и Факты» и Финансового университета при правительстве РФ.

«Когда банки стали заигрываться с низкими ставками и своими замечательными маркетинговыми инструментами, что привело к росту выдачи ипотеки в августе на 40% к июлю, а в сентябре — на 20% к августу, возникло ощущение перегретости рынка и ЦБ обосновано установил надбавки к резервам по таким программам, это сбило пыл банков. Но должно быть ответственное заимствование и со стороны клиентов банков.

Поэтому важно, чтобы решение об открытии ипотеки человек принимал ответственно, а не в попытке успеть оформить льготный кредит в последний месяц действия программы или до очередного пересмотра ключевой ставки, добавила эксперт. Кроме того, людям, оформляющим долгосрочные заимствования, надо обладать финансовой грамотностью, считает она. headtopics.com

Ранее стало известно, что Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых, указав на сохранение инфляционного давления.

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