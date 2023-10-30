Эксперт Морозов: раннее бронирование тура поможет сэкономить до 40%

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Сэкономить на пакетном туре можно, если приобрести его задолго до поездки. Как рассказал РИАМО член МРО «Деловая Россия» Игорь Морозов, москвичи уже активно бронируют туры за границу на новогодние праздники.

«По оценке, бронировать стараются заранее, так как это выгодно. Раннее бронирование позволяет экономить примерно 30-40% пакетного тура», – сказал эксперт. Он уточнил, что сейчас у россиян вырос спрос на туры в Арабские Эмираты и Таиланд, также на Гоа и Шри-Ланку.

Морозов добавил, что в этом году туры по Золотому кольцу стали дороже. Это объясняется увеличением затрат на транспорт, услуги экскурсоводов, проживание. «При этом, безусловно, остаются популярными туры внутри страны по Золотому кольцу и по Подмосковью. Отмечается, что в 2023 году цены на такие однодневные туры по сравнению с 2022 годом выросли на 15-20%», – резюмировал Морозов. headtopics.com

Ранее эксперты рассказали, в какие страны и почем можно улететь в ноябре 2023 года из Москвы и регионов, а также когда готовиться к новогодним путешествиям.

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