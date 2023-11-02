Эксперт Хорьков объяснил, почему вырастут цены на новостройки

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Импульс к росту цен в новостройках в крупных городах России еще не исчерпан. Девелоперы продолжают переписывать прайсы, даже несмотря на то, что стоимость «бэушного» жилья стала ощутимо выше вторичного. О тенденции aif.ru рассказал руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

Эксперт уверен, что основные ценовые изменения на рынке первичного жилья уже произошли. Застройщики пользовались ажиотажным спросом на новостройки, которые подстегивали растущая ставка по кредитам и новости о завершении в 2024 году ипотеки с господдержкой.

«Можно ожидать повышение цен в рамках 5-10% в течение полугода для отдельных рынков. Однако спрос будет охлаждаться: с сентября был поднят размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой, а банки стали вводить надбавки по высокорискованным кредитам», - пояснил Михаил Хорьков. headtopics.com

Он также добавил, что первичный и вторичный рынки взаимосвязаны. Сделки на «вторичке» подпитывают рынок новостройки, поскольку часто человек продает свое неновое жилье, а на вырученные деньги покупает «первичку». Но на вторичном рынке складывается сложная ситуация: после повышения ставки ЦБ до 15% кредиты тоже подорожают и вместо 14-15% по ипотеке можно ожидать 16-17%. Круг покупателей с ипотекой на вторичном рынке сильно сузится.

«Та стагнация, которую мы ожидаем на «вторичке», начнет ограничивать возможности по продаже новостроек уже в ближайшем будущем — через 3-4 месяца», - резюмировал аналитик.

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