Экономист объяснил опасность дальнейшего повышения ключевой ставки

Повышение ставки позволяет погасить инфляцию и понизить курс иностранных валют, однако является «обоюдоострым орудием», которое в дальнейшем может привести к негативному эффекту, считает экономист.

«В долгосрочной перспективе вы делаете дороже кредиты и, соответственно, создаете дефицит денег. И, вроде как, давите все вверх», – пояснил он. По мнению специалиста, ставка в 15% годовых не продержится долго. А если ЦБ вдруг примет решение вновь ее повысить, то оно может объясняться только «уж очень сильной инфляцией».

Из-за «удорожания» кредитов при высокой ключевой ставке жители больше откладывают и копят сбережения, растет интерес к депозитным вкладам. Высокая недоступность денег в стране снижает потребительский спрос и благотворно влияет на инфляцию, замедляя ее, отметил Холод. headtopics.com

Низкая ключевая ставка на фоне доступности кредитов для бизнеса и граждан помогает повышать спрос и больше стимулирует экономику, подчеркнул он. Напомним, в прошлую пятницу ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Аналитики назвали это решение ожидаемым, подчеркнув, что оно не отразится на курсе рубля.

На фоне повышения ставки российские банки начали отказывать гражданам в ипотечном кредитовании. Эксперты отмечают, что такая ситуация не только снизит доступность ипотечных кредитов, но и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия кредитных организаций. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Кредит — роскошь.Эксперты оценили доступность автокредитов после повышения ключевой ставки ЦБ. Прочитайте больше ⮕

Разбег цен.Повышение Центробанком ключевой ставки не помогает экономике России. Прочитайте больше ⮕

Эксперт Бадалов: резкого роста ставок по банковским вкладам ждать не стоитРезкий рост ключевой ставки Банка России не вызовет такого же подъема банковских ставок по депозитам. Прочитайте больше ⮕

Крупные банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой VIP-клиентамТакие продукты появляются в линейках банков в период высокой ключевой ставки Прочитайте больше ⮕

Экономист Лобода объяснил будущее вкладов после повышения банками процентовПосле пятничного повышения ключевой ставки ЦБ банки начали пересчитывать ставки по вкладам в большую сторону. Часть из них уже довели максимальную доходность депозитов до 15%. Повышение, очевидно, не последнее. Прочитайте больше ⮕

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рубляхНедавнее изменение ключевой ставки Банка России до 15 процентов годовых​​​ повиляло на ставки по вкладам российских кредитных учреждений. Прочитайте больше ⮕