Экономист Фарафонов: конфеты в России подорожают из-за новогоднего ажиотажа

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Повышенный спрос на конфеты в преддверии Нового года, когда организации и родители традиционно закупаются «сладкими подарками» для детей, может подтолкнуть цены вверх уже в ноябре, считает экономист Анатолий Фарафонов. По его словам, в этом году этот процесс начнется раньше обычного из-за сообщений производителей шоколада о повышении стоимости продукции.
«Цены на какао-бобы на мировых рынках растут, из-за чего сообщается о росте цен на шоколад в России. Как показывает практика, после новостей об удорожании чего бы то ни было, люди начинают массово сметать товары с полок. Вспомним хотя бы ситуации с гречкой и солью, а сейчас еще и праздники впереди. К Новому году и так спрос повышался, а теперь и вовсе может начаться ажиотаж.
Экономист отметил ряд факторов, который привел к росту цен на шоколад, в частности, кроме мировых цен на сырье это дополнительные расходы производителей. «На цены повлиял ряд факторов, от курса рубля и инфляции до стоимости сырья, упаковки, логистики. Кроме того, производители повысили заработную плату сотрудников в среднем на 25-30%», — резюмировал Анатолий Фарафонов. headtopics.com
Ранее сообщалось, что некоторые производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о росте цен на их продукцию. Обращения производителей находятся на рассмотрении у ретейлеров. Экономист спрогнозировал возможный дефицит шоколада и изделий из него и посоветовал запастись им заранее.