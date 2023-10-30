Экономист Фарафонов: конфеты в России подорожают из-за новогоднего ажиотажа

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Повышенный спрос на конфеты в преддверии Нового года, когда организации и родители традиционно закупаются «сладкими подарками» для детей, может подтолкнуть цены вверх уже в ноябре, считает экономист Анатолий Фарафонов. По его словам, в этом году этот процесс начнется раньше обычного из-за сообщений производителей шоколада о повышении стоимости продукции.

«Цены на какао-бобы на мировых рынках растут, из-за чего сообщается о росте цен на шоколад в России. Как показывает практика, после новостей об удорожании чего бы то ни было, люди начинают массово сметать товары с полок. Вспомним хотя бы ситуации с гречкой и солью, а сейчас еще и праздники впереди. К Новому году и так спрос повышался, а теперь и вовсе может начаться ажиотаж.

Экономист отметил ряд факторов, который привел к росту цен на шоколад, в частности, кроме мировых цен на сырье это дополнительные расходы производителей. «На цены повлиял ряд факторов, от курса рубля и инфляции до стоимости сырья, упаковки, логистики. Кроме того, производители повысили заработную плату сотрудников в среднем на 25-30%», — резюмировал Анатолий Фарафонов. headtopics.com

Ранее сообщалось, что некоторые производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о росте цен на их продукцию. ​Обращения производителей находятся на рассмотрении у ретейлеров. Экономист спрогнозировал возможный дефицит шоколада и изделий из него и посоветовал запастись им заранее.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в ГеленджикеПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за обмеления озера в Геленджике. Прочитайте больше ⮕

Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможетШестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов в комментарии «Чемпионату» заявил, что расстроился из-за поражения красно-белых от воронежского «Факела» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Прочитайте больше ⮕

Экс-премьер Украины заявил о критическом дефиците медикаментов в ВСУСейчас складывается критическая ситуация в армии ВСУ из-за нехватки лекарственных средств и медицинского оборудования, а количество раненых увеличилось в три раза из-за контрнаступления Прочитайте больше ⮕

Сладкий груз.Эксперты объяснили рост вывоза сахара из России за рубеж. Прочитайте больше ⮕

Скоро на прилавках магазинов: cверчки могут стать ингредиентом выпечки, конфет и макаронВ России в ближайшее время могут запустить производство еды из сверчков. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в ГазеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕