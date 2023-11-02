Экологичность упаковки обсудят на сессии РЭО в рамках форума «Всемирный день качества»

Российский экологический оператор стал экологическим партнером Международного форума «Всемирный день качества». Мероприятие пройдет 7−10 ноября в Москве.
«Сейчас в стране активно проводится реформа обращения с отходами и стартовал федеральный проект по экономике замкнутого цикла, которые предполагают существенные изменения в законодательстве, в подходах к производству продукции с точки зрения ее экологичности, а также изменения в сознании общества, включая и бизнес-сообщество, и жителей нашей страны. Крайне важно, чтобы экологичность не снижала качество выпускаемой продукции, будь то упаковка или товар, но даже повышала его.
На форуме РЭО и Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» проведут сессию «Экологичность как драйвер качества упаковки». Она пройдет 9 ноября в 12.00−13.30 в библиотеке ТПП, можно регистрироваться на сайте для очного участия. Также можно будет посмотреть ее трансляцию. headtopics.com
На сессии обсудят экологичность упаковки и устойчивый потребительский спрос на такую продукцию, экологичные решения и снижение издержек в производстве упаковки, а также добровольную сертификацию. «Каждый производитель товара решает задачу — как сочетать исполнение действующих санитарных и иных требований, и при этом сохранить маркетинговую привлекательность по внешнему виду и цене. К сожалению, зачастую критерии экологичности упаковки, в том числе пригодности к сбору, идентификации состава, перерабатываемости не входят в приоритеты. Новые требования и правила исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) вывели вопрос экологичности упаковки в фокус внимания.