Для достижения мира на Украине, который важен для всей планеты, США необходимо отказаться от идеи расширения НАТО на восток, признать новые регионы России, дать Киеву гарантии безопасности, а также возобновить все торговые и культурные связи Запада с Москвой.

«В-третьих, России и Украине придётся договориться о новой границе, при этом Крым с преобладающим этническим русским населением» и новые регионы РФ «с преобладающим этническим русским населением останутся в составе России»,Он уточнил, что такое изменение границ должно сопровождаться гарантиями безопасности для Украины, которые должен единогласно поддержать Совбез ООН, а также Германия, Турция и Индия.

По словам Сакса, четвёртым условием для соглашения о мире на Украине должно стать восстановление торгово-экономических, культурных и туристических связей США и Евросоюза с Россией.— уточнил он, добавив, что, если Россия, Украина или США в будущем нарушат такое соглашение, это окажется вызовом для всего остального мира. headtopics.com

Экономист также указал на то, что большая часть вины за изменение границы Украины в 1991 году лежит на американских неоконсерваторах, так как Москва не претендовала на Крым до момента, когда в Киеве зимой 2013–2014 годов не свергли правительство законно избранного президента Украины. Он добавил, что после 2014 года Россия не претендовала на Донбасс и призывала Киев уважать поддержанное ООН соглашение «Минск-2», которое обещало автономию Донбассу.

«Ключом» к долгосрочному миру в Европе является коллективная безопасность, как того требует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Согласно соглашениям ОБСЕ, её государства-члены «не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств»,сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с западными странами. headtopics.com

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