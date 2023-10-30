Экономист Сергей Чалый: Эмиграция - это тоже Беларусь

поделиться позитивом. Сегодня в рубрике"Добры кастрычнiк" ("Добрый октябрь") Сергей Чалый - экономист, блогер, а теперь еще и ведущий Youtube-проекта"Ночь с Чалым".

В данном случае лучше героя и не найти: в октябре вышло шоу, о котором Сергей давно мечтал, а сам он 27 октября празднует 53-летие. При этом, как утверждает, получает удовольствие от жизни, ждет скорого падения режима Александра Лукашенко и с оптимизмом смотрит в будущее и Беларуси, и мира.- До весны 2021 года, потому что в Беларуси было не очень весело. Потом я лето прекрасно жил в Одессе, а с сентября 2021-го поехал работать в Варшаву.

Единственное сложное ощущение… Я подумал:"Почему я так поздно? Надо было раньше это сделать!" Избавляешься от тревоги, некомфортного ощущения при виде карательных органов и других вещей, связанных с жизнью в стране третьего мира. Нет у меня причин жаловаться.- Погоди, я же не о том, чтобы навсегда покинуть страну! Просто я два года в Варшаве, и это интересный опыт - посмотреть, как все здесь устроено. Как город улучшается - вместо того, чтобы ухудшаться. headtopics.com

- Сложно сказать, по чему скучать - там сейчас мало хорошего... Скажу честно, мой круг общения почти весь уже здесь.- Нет, люди же не дураки. Но что удручает… Люди, которые приезжают из Беларуси, понижают голос, говоря о политике, прячут телефон. И этого не замечают. Жизнь в неблагоприятных условиях научила безопасному поведению. Это чудовищно. Главная вина диктатуры - она калечит души.- Я не говорил такого! Вопрос был о том, когда власть сменится,"будут ли востребованы ваши навыки".

- У меня нет ни малейшего ощущение третьей мировой. И в Украине, и в Израиле - это судороги… Войны начинают неудачники, чье время уходит. Россия понимала, что у Украины - европейское будущее, и"мертвый хватает живого", как писал Карл Маркс. Почему ХАМАС начал войну? История радикалов уходила в прошлое. Шла нормализация отношений Израиля с соседями. headtopics.com

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