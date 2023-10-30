Штурмовые группы ВСУ попали под удары артиллерии и авиации

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение штурмовым группам украинской армии, такое заявление сделал в понедельник, 30 октября, представитель группировки войск"Центр" ВС РФ.из состава 21-й и 63-й механизированных бригад в районах ямполовского и торского участков.

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение штурмовым группам украинской армии, такое заявление сделал в понедельник, 30 октября, представитель группировки войск"Центр" ВС РФ.из состава 21-й и 63-й механизированных бригад в районах ямполовского и торского участков.

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